Жилье в новостройках в Воронеже за год подорожало на 38%

За год цены на новостройки в Воронеже, по данным компании ЦИАН, выросли на 38%, до 54,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом сообщается в отчете компании.

В Казани и Уфе, для сравнения, стоимость кв. м за этот период увеличилась на 21%, до 94,8 тыс. руб. и 78,1 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

В Москве жилье подорожало на 6%, до 191,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены, по оценке ЦИАН, растут из-за перехода отрасли на проектное финансирование 1 июля. При этом как раз из-за роста цен в ЦИАН фиксируют падение продаж в новостройках.

Ирина Лобанова