Более 30 тысяч жителей Башкирии имеют признаки банкротов

В Башкирии формальные признаки банкротства (просроченную задолженность, превышающую 500 тыс. руб.) имеют 30 тыс. 402 жителя, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За год, с ноября 2018 по ноябрь 2019 годов, число потенциальных банкротов в регионе снизилось на 0,7%, отмечается в исследовании. По этому показателю республика занимает восьмое место в России после Москвы, Московской, Свердловской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского и Краснодарского края.

В России формальными признаками банкротства обладают более 1 млн граждан. За год, по данным НБКИ, их число выросло на 4,9%.

Ирина Самойлова