В Ленобласти будут выпускать промышленные газовые водогрейные котлы

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил проект создания предприятия по выпуску стальных промышленных газовых водогрейных котлов центрального отопления в Ленобласти.

Производство в районе деревни Аннолово Тосненского района Ленинградской области планирует открыть ООО «Сигнал». Предприятие будет производить продукцию под брендом «Энтророс». Оборудование можно будет использовать в качестве комплектующих к блочно-модульным котельным.

В рамках проекта планируется приобретение современного высокопроизводительного оборудования – линии мембранных (газоплотных) панелей и панелегибочной машины.

Стоимость реализации проекта оценивается в 223,7 млн рублей, из которых 179 млн рублей в виде льготного займа может предоставить ФРП.