Ижевск занял 65-е место из 200 в рейтинге городов России по доступности магазинов

Ижевск занял 65 место в рейтинге лучших городов России по шаговой доступности магазинов, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. Исследование проводилось в 200 городах страны, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек.

Респондентам предложили оценить утверждение оценить утверждение: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Так, для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 8,6 баллов, что лучше прошлогоднего показателя на 0,3 балла. Кроме столицы Удмуртии в рейтинг попали Воткинск и Сарапул, которые заняли 58 и 196 место, набрав 8,6 и 7,7 баллов. Средняя оценка по России с прошлого года не изменилась и составила 8,3 баллов.

Согласно опросу, лучшими городами России по шаговой доступности магазинов стали Кудрово, Северск, Ейск, Жуковский и Новочебоксарск. Они набрали 9,3, 9,2, 9,2, 9,1 и 9,1 баллов соответственно. Последние места рейтинга заняли Свободный, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Арзамас и Сарапул. Эти города набрали 6,9, 7,3, 7,6, 7,7 и 7,7 баллов. Лучшими городами-миллионерами по доступности магазинов стали Краснодар, Воронеж, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург, худшими — Омск, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.