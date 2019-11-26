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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Первые полеты туристов с нижегородского космодрома могут состояться в 2025 году

Летные испытания планируется начать уже в 2020 году.

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Летные испытания на первом частном космодроме, который планируется построить в Нижегородской области, планируется начать уже в 2022 году, а полеты туристов на орбитальную траекторию могут состояться в 2025 году.


Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал руководитель проекта, генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин.

По его словам, в 2020 году могут начаться испытания двигателя на космодроме, в 2022 году планируется начать летные испытания, в 2023 году ракета должна полететь уже в сборе с аппаратом.

Собеседник «ЪFM НН» подчеркнул, что это будет суборбитальный полет: вертикально вверх – вертикально вниз, поэтому точка старта не важна. Нижегородская область, по его оценке, является экономически сильным регионом, а ее близость к Москве делает суборбитальные старты отсюда привлекательными для туристов, желающих посмотреть на запуск ракеты.

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