6-7 декабря на Алтае состоится I Межрегиональный инвестиционный форум «Белокуриха-2»

О планах принять на своей площадке участников форума якорный инвестор строящегося в Алтайском крае курорта «Белокуриха-2» — холдинг «Курорт Белокуриха» — заявил летом этого года. Как указывают организаторы, бизнес надеется в открытом диалоге обсудить на мероприятии назревшие вопросы, а также привлечь новых инвесторов.



Идею поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и советник президента РФ Игорь Левитин, посетивший строящийся курорт минувшим летом.

Мероприятие с участием первых лиц региона состоится 6 и 7 декабря. Его посетят почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, представители Министерства природы, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Также ожидаются инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, но их имена организаторы пока не называют.

«Мы хотим, чтобы форум стал площадкой для обсуждения общих задач между бизнесом и представителями власти от спорта, природоохраны, туризма и развития курортной деятельности. Для жизни столь амбициозного проекта нужны усилия всего края»,— комментирует Олег Акимов, заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха».

Ключевой темой предстоящего форума станет развитие спортивных направлений, которое началось на курорте «Белокуриха-2» с 2016 года.

Из истории курорта

«Белокуриха-2» образовалась как субкластер, строившийся на средства бизнеса и государства по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». Примерное соотношение вложений на тот момент составляло 3:1 соответственно. Однако основную финансовую нагрузку взял на себя якорный инвестор проекта, он же его инициатор — холдинг «Курорт Белокуриха».

Первым готовым спортивным объектом площадки стал лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». В 2019 году здесь построили второй тренировочный круг в дополнение к основному. Он расположен на высоте 1000 м над уровнем моря, благодаря чему спортсмены смогут начинать тренировки на месяц раньше.

В прошлом сезоне здесь уже тренировалась сборная команда России по биатлону, и специалисты высоко оценили комплекс. Союз биатлонистов России также рассматривает возможность подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине на площадке «Белокурихи-2», учитывая схожие условия и близкий часовой пояс. Второй год подряд здесь проходят лыжероллерные соревнования с участием звездных спортсменов.

В 2018 году на курорте заработал первый горнолыжный комплекс «Мишина гора», оснащенный бугельным подъемником. Летом здесь построили волейбольную площадку (зимой ее будут использовать в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю. Осенью — сервисный центр с прокатом горнолыжного оборудования и пабом с террасой. В дальнейшем планируют организовать сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов.

На «Мишиной горе» действуют две трассы длиной 980 м среднего уровня сложности с перепадом высот 225 м. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине «слалом».

Новый сезон 2019–2020

В этом году в тестовом режиме также начнут работать три горнолыжные трассы на горе Глухариной. Основная — длиной 2 тыс. м — рассчитана на любителей, а две прилегающие (протяженностью менее километра) — на спортсменов и профи.

«На эту площадку мы рассчитываем привлечь от одного до трех соинвесторов, которым предстоит установить и запустить подъемник. Остальное уже практически готово»,— рассказал генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Именно у подножия Глухариной состоится кульминация инвестиционного форума. В частности, здесь пройдут соревнования по биатлону и горнолыжному спорту, гонки на снегоходах и тестовые спуски.