Снижены ставки налога для предпринимателей, работающих по «упрощенке»

В Челябинской области снижены ставки процентов по налогу, который платят предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения. Поправки, разработанные с целью поддержки представителей малого и среднего бизнеса, утверждены в трех чтениях на заседании законодательного собрания области сегодня.

Согласно изменениям, ставка налога уменьшается с 15% до 10% для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. У тех, кто занимается приоритетными для региона видами деятельности (22), ставка уменьшается с 10% до 7%. Также с 6 до 3% снижается ставка для предпринимателей, которые занимаются сбором и обработкой сточных вод, сбором и утилизацией отходов, организацией кемпингов, научными исследованиями и разработками, народными промыслами, а также розничной торговлей в специальных магазинах обувью, мехами и лекарствам Ставка в размере 1% устанавливается для ИП и организаций, работающих в сфере социального предпринимательства. Законопроект вступает в силу с 1 января 2020 года.По данным министра экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, принятие поправок повлечет уменьшение поступлений в бюджета на 582 млн руб.

Депутат Семен Мительман сообщил, что с принятием поправок налогообложение малого бизнеса, работающего по «упрощенке» снизится на 30%. А выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет роста зарплат, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, и ростом оборотов компаний.