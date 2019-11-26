Нижегородская область создает канал в WeChat для привлечения туристов из Китая

Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области заключило контракт с ООО «Аппреал» (Москва, разрабатывает мобильные путеводители TopTripTip) на создание субпортала о регионе на китайской платформе WeChat и в соцсети Weibo для привлечения туристов из Китая. Контракт заключили в ноябре по начальной (максимальной) цене – 500 тыс. руб., потому что была подана только одна заявка.

Согласно условиям контракта, «Аппреал» должен на платформе WeChat разработать раздел о Нижегородской области с кратким описанием региона и информацией о 20 достопримечательностях и событиях. В профиле должен быть оформлен календарь, в котором будут указаны даты проведения значимых мероприятий. Раз в месяц подрядчику нужно будет размещать пост в соцсети Weibo с информацией об одной из этих 20 достопримечательностей. Отдельно указывается, что ссылки на региональный подраздел должны показываться и в разделе о Москве, чтобы китайские туристы, находящиеся в столице или планирующие туда поездку, могли увидеть информацию о Нижегородской области. Аккаунт должен быть готов к 10 декабря.

Анастасия Еремина