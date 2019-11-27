За три моря

За 173 года существования швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin создала множество часов, со временем ставшими легендами часового мира, от морских хронометров до спортивных хронографов. Пять лет назад бренд приобрела группа компаний Kering, которой в числе других с 2014 года принадлежат бренды Gucci и Balenciaga. В 2017 году генеральным директором Ulysse Nardin стал Патрик Прюньо, ранее работавший в Apple и Tag Heuer, и с его приходом бренд стал заметно более молодым и спортивным. Несмотря на то, что в портфеле марки есть и традиционные, и технологичные модели, в каждой из них — будь то Marine, Freak или Diver, есть общий секретный ингредиент, так называемый X-фактор.

В конце ноября Ulysse Nardin представили четыре новые модели серии Diver, и их выпуск совпал с объявлением первого спонсорства марки экстремальной одиночной парусной гонки Vendee Globe. В честь запуска Ulysse Nardin устроили ужин в штаб-квартире Kering в Париже, на котором присутствовал сам основатель концерна миллиардер Франсуа-Анри Пино и были представлены новые амбассадоры бренда — полярный фотограф-исследователь Себастьян Коупленд, чемпионка мира по фридайвингу Алессия Зеккини. Ведущим вечера стал амбассадор Ulysse Nardin с 2018 года, франко-австралийский шкипер Себастьен Дестремо, финишировавший в Vendee Globe в 2016 году за 124 дня.

Старт гонки Vendee Globe Фото: Vincent Curutchet / DPPI

Гонка Vendee Globe — сложнейшая в мире, за что ее еще называют «морским Эверестом». Ее участники в одиночку пересекают Атлантику и южную часть Тихого океана по самым сложным морским маршрутам земного шара. Основное условие — полная автономность. Если участник обращается за помощью извне или на борт его лодки ступает нога другого человека, его дисквалифицируют. Гонка проходит раз в четыре года, самая первая Vendee Globe стартовала 26 ноября 1989 года. Из 167 участников за все восемь регат в истории к финишу пришли только 89. Девятая Vendee Globe стартует 8 ноября 2020 года, и это будет 30-я юбилейная и первая, в которой официальным таймкипером выступит компания Ulysse Nardin.

Две из четырех новых моделей называются Diver X Cape Horn и Diver X Nemo Point, в честь двух обязательных точек для прохождения маршрута Vendee Globe. Мыс Горн — самая южная точка суши, здесь встречаются Атлантический и Тихий океаны, дуют дикие ветры с Антарктики, течения сильны и опасны, бывают гигантские волны и иногда встречаются айсберги. Это один из самых коварных участков для мореплавателей. Точка Немо — полюс недоступности в южной части Тихого океана, названный в честь капитана из романа Жюля Верна. Эта точка ближе к международной космической станции, чем к какой-либо точке на суше, до которой около 2700 км. Если отсюда поступает сигнал SOS, то помощь приходит лишь через две недели.

Обе модели выполнены в корпусе из титана диаметром 44 мм с водонепроницаемостью 300 м, как и у других часов из серии Diver. Внутри работает мануфактурный автоматический калибр UN-118 хронометрической точности с фирменным спусковым механизмом с кремниевыми деталями и 60-часовым запасом хода. Главное отличие новинок от стандартных «дайверов» — буква Х на весь циферблат. Модель Cape Horn выполнена в черно-желтой гамме с DLC покрытием и карбоновым безелем. Часы Nemo Point более консервативные, в сине-красных цветах и с сочетанием полированных и брашированных поверхностей корпуса. Их безель полностью покрыт каучуком для максимальной контактности в самых «скользких» условиях. Ремешок обеих новинок выполнен из технологичной ткани НАТО с застежкой велькро, идеально подходящей к легкому титану и карбону.

Третья новинка Diver X Antarctica посвящена Южному полюсу, ее амбассадором стал полярный фотограф-исследователь Себастьян Коупленд. За последние 12 лет он побывал в экспедициях в полярные районы Норвегии, Канады, США, Гренландии, по Северному Ледовитому океану и Антарктическому полуострову. Корпус часов также титановый, диаметром 44 мм и с характерным «полосатым» безелем из каучука. Характерные черты часов — матированный струйной обработкой циферблат серого цвета с часовыми индексами ледянового светло-серого цвета, белые стрелки, акценты цвета голубого льда на индикаторах запаса хода (у отметки 12 часов) и малого секундного счетчика с датой (у «6 часов») и белый каучуковый ремешок с узнаваемыми брендированными металлическими вставками.

На задней крышке всех трех часов выгравирован маршрут гонки Vendee Globe с разными географическими координатами: Мыса Горн, Точки Немо и Южного полюса соответственно. Каждая из трех моделей выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Четвертой новинкой стала женская модель серии — Lady Diver с 39-миллиметровым корпусом и бриллиантовыми часовыми индексами в той же цветовой гамме, что и Diver X Antarctica. Лицом часов стала многократная чемпионка мира по фридайвингу Алессия Зеккини.

Екатерина Зиборова