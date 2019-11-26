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Подрядчиком по строительству городка на площади Революции стала пермская предпринимательница

Управление культуры администрации Челябинска выбрало подрядчика для строительства ледового городка на площади Революции. Победительницей аукциона с начальной ценой 8,2 млн руб. стала индивидуальная предпринимательница из Перми Елена Сухоносова. Стоимость контракта в ходе торгов со вторым участником – агентством «Праздник» - была снижена до 5,3 млн руб. Информация о результатах конкурса размещена на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, строительство ледового городка должно быть закончено до 22 декабря. В этом году он будет посвящен героям детских книг. Всего будет установлено 34 объекта: три ледяных горки, скульптуры сказочных персонажей, игровые комплексы, лабиринт, несколько ярмарочных павильонов. По периметру смонтируют иллюминацию, все ледяные фигуры также оборудуют подсветкой.

Подрядчик должен не только построить городок, но и следить за его эксплуатацией. До 28 февраля 2020 года рабочие обязаны демонтировать скульптуры, горки, убрать ограждение и опоры иллюминации.

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