В Ростовской области число потенциальных банкротов-физлиц выросло на 3%

По состоянию на 1 ноября 2019 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, в Ростовской области выросло на 2,9% и составило 24,2 тыс. человек. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй.

При этом в Краснодарском и Ставропольском крае количество таких должников сократилось на 1,3%. На Кубани оно составило 36,3 тыс. человек, а на Ставрополье — 18,1 тыс. человек.

В целом по России число потенциальных банкротов увеличилось на 4,9% и составило 1 млн человек.

Дарья Голякова