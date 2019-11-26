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Экс-полицейский из Энгельса оштрафован на 600 тыс. рублей за коррупцию

В Энгельсе вынесен приговор бывшему заместителю начальника отделения полиции № 4 Игорю Быкову в составе МУ МВД России «Энгельсское». Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), уточнили в СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что в период с августа 2016 года по май этого года должностное лицо получило от индивидуального предпринимателя 134 тыс. руб. Незаконное вознаграждение передавалось за предоставления служебной информации о проверках в сфере торговли, не привлечение к установленной законом ответственности при наличии соответствующих оснований, не проведение проверок.

Экс-полицейский полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначен штраф в размере 600 тыс. руб., он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Марина Ковалева


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