На разработку фирменного стиля общественного транспорта Башкирии претендуют 10 компаний

На контракт госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии стоимостью 3,5 млн руб., предполагающий разработку логотипа и фирменного стиля (брендбука) общественного транспорта и транспортной инфраструктуры республики, претендуют 10 кандидатов, следует из информации портала госзакупок. К участию в аукционе, который назначен на 27 ноября, допущены все 10 поступивших заявок. Названия компаний-участниц не раскрываются.

Госкомтранс ставит для исполнителей жесткие временные рамки исполнения контракта — брендбук должен быть готов за 15 дней. Каждый претендент должен представить 10 вариантов логотипа и фирменного стиля общественного транспорта, дизайн сувенирной и подарочной продукции, вариант использования логотипов на униформе сотрудников общественного транспорта, в мобильном приложении «Алга», на остановках общественного транспорта и автовокзалах. Заказчик по условиям контракта получает исключительные авторские права на всю продукцию.

В сентябре госкомтранс уже представлял на форме «Транспорт Урала» единый логотип для всех видов транспорта Уфы: значок, напоминающий букву «Т», также похожий на башкирскую тамгу. Информация о разработчике этой эмблемы не раскрывалась. На сайте госзакупок найти сведения об этом контракте не удалось, а в госкомтрансе эту информацию на запрос "Ъ-Уфа" не предоставили.

Майя Иванова, Ирина Самойлова