«Татнефть» может поставить дизтопливо в Зимбабве на $1,4 млрд в обмен на алмазы

Зимбабве намерена провести сделку на $1,4 млрд по обмену алмазов на горючее с двумя российскими компаниями. Речь идет о «Татнефти» и АЛРОСА, сообщает «Интeрфакс». Связано это с тем, что в африканской стране возник дефицит горючего из-за нестабильного курса национальной валюты.

Зимбабве предлагает в обмен алмазы, добываемые госкомпанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC). Саму сделку стороны могут заключить до конца ноября 2019 года. Ожидается, что она вступит в силу в следующем году, а поставки дизтоплива будут продолжаться на протяжении трех лет.

Сделка предполагает, что АЛРОСА будет каждый месяц получать алмазы на сумму порядка $40 млн. Компания оплатит их в течение 30 дней. Затем «Татнефть» поставит необходимый объем дизельного топлива через порт Бейра (Мозамбик). Поставщиком топлива при этом выступит «дочка» «Татнефти» Tatneft Europe AG.

"Ъ-Казань"