Skoda начала выпуск электромобиля Citigo-e iV

Компания Skoda начала выпуск первого в своей истории серийного электромобиля — хэтчбека Citigo-e iV.

Производство модели налажено на заводе Volkswagen в словацкой Братиславе, где ранее по ходу 2019 года и прошла премьера автомобиля. Компактный хэтчбек, созданный на базе Skoda Citigo с бензиновым двигателем, оснащается 83-сильным электромотором и батареей на 32,2 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 260 км.

Напомним, премьера Skoda Citigo-e iV, которая стала второй моделью фирменного суббренда iV, состоялась весной 2019 года.