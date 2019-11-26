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Фото: Skoda

Skoda начала выпуск электромобиля Citigo-e iV

Компания Skoda начала выпуск первого в своей истории серийного электромобиля — хэтчбека Citigo-e iV.

Производство модели налажено на заводе Volkswagen в словацкой Братиславе, где ранее по ходу 2019 года и прошла премьера автомобиля. Компактный хэтчбек, созданный на базе Skoda Citigo с бензиновым двигателем, оснащается 83-сильным электромотором и батареей на 32,2 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 260 км.

Напомним, премьера Skoda Citigo-e iV, которая стала второй моделью фирменного суббренда iV, состоялась весной 2019 года.

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