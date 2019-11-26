26 ноября, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Комплекс зданий «Ростелекома» подешевел до 293,2 млн руб.

Здание центрального пермского офиса «Ростелекома» вновь выставлено на продажу. Согласно объявлению на Avito, теперь его стоимость составляет 293,2 млн руб.

Напомним, ранее краевые и федеральные органы госвласти изучали возможность покупки центрального офиса «Ростелекома», но в итоге отказались от идеи. Ранее «Ростелеком» сообщал, что изучал возможность продать офис для оптимизации затрат. В 2018 году здание пытались продать за 350, а позже – за 315 млн руб.

Офис «Ростелекома» занимает 7,2 тыс. кв. м в трех зданиях – на ул. Ленина, 68/Попова, 17, ул. Ленина, 68 и ул. Попова 17а разных годов постройки - 1974, 1984 и 1998 г.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя