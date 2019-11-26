Число потенциальных банкротов в Удмуртии на ноябрь 2019 года выросло на 7,9%

По состоянию на 1 ноября года количество граждан в Удмуртии, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 8,21 тыс. человек. Это на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России число потенциальных банкротов составляет 1,03 млн человек, что больше значения 1 ноября 2018 года на 4,9%.

Наибольший рост числа потенциальных банкротов в 2019 года отметили в Свердловской, Самарской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Московской области. Он составил 15,1%, 10,6%, 9,7%, 9,5%, 9,2% и 8,6% соответственно. В некоторых регионах России зафиксировали снижение количества должников — в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском и Ставропольском краях и Башкортостане. Оно составило 2,5%, 1,3%, 1,3% и 0,7%.

«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не дешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.