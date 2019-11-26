В думе Екатеринбурга отложили рассмотрение плана приватизации на 2020 год

Комиссия думы Екатеринбурга по муниципальной собственности отложила рассмотрение вопроса о планах приватизации на 2020 год. «Не все депутаты ознакомились с документом, не все согласны с указанными объектами»,— пояснил депутат Михаил Вечкензин.

Предполагается, что в план приватизации будет включен 631 объект, самый крупный из них — торговый дом «Железнодорожный».

Господин Вечкензин добавил, что не планируется акционирования «Спецавтобазы» (крупный региональный оператор по обращению с ТКО) и других муниципальных предприятий. «Это позиция депутатов. Такие стратегически важные объекты должны принадлежать городу»,— подчеркнул он.

Анастасия Реутова