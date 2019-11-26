Утильсбор диктует цены на иномарки

Автодилеры фиксируют повышенный спрос на иномарки — россияне торопятся купить автомобили до повышения цен. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. Дело в том, что правительство утвердило новые ставки утилизационного сбора. Из-за них легковые машины со следующего года могут подорожать больше чем на 7%, это коснется как среднего ценового сегмента, так и премиальных иномарок? Что еще можно купить по старым ценам? Разбиралась Виктория Феофанова.

Если вы долго собирались купить машину, то сейчас самое время, говорят автодилеры. С 1 января все подорожает. Утильсбор на самый массовый сегмент машин с двигателем объемом от одного до двух литров вырастет на 112%. В эту категорию попадают массовые Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo. Как предполагают дилеры, они вырастут в цене минимум на 50 тыс. руб. Правда, речь идет о стоимости для игроков рынка. Сколько придется отдать клиенту в автосалоне – пока непонятно.

Стоимость автомобилей дороже 1,5 млн вырастет минимум на 100 тыс. руб. Машины по старым ценам лучше купить до конца декабря, спрос на них сейчас вырос, предупредил президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов: «Многие наши клиенты, которые традиционно заказывали машины и планировали их покупку в январе и феврале, просят сейчас рассмотреть возможности выдать им машины по текущим ценам. Другой вопрос, что если клиент заключил контракт и внес предоплату либо какой-то существенный залог, в договоре у него написано, что цена изменению не подлежит. Это можно рассматривать как ситуацию, при которой дилер предоставил дополнительную скидку, начиная с 1 января».

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Повысить утилизационный сбор предложили в Минпромторге. Дело в том, что ранее властям пришлось понизить ввозные пошлины — этого требовала Всемирная торговая организация (ВТО). И утильсбор должен был компенсировать потери. Правда, время для повышения ставки выбрали не совсем удачно. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев этого года продажи машин упали почти на 2,5%. И рост цен со следующего года явно понизит спрос. Глава Минпромторга Денис Мантуров, кстати, пообещал, что цены на автомобили из-за роста ставок повысятся максимум на 2%. Однако дилеры говорят уже о 7%. На стоимость будет влиять не только утильсбор, опасается директор филиала «Авилон. Mercedes-Benz» Алексей Стариков: «Помимо того, что увеличится утилизационный сбор, еще мы ожидаем, что будет ежегодное инфляционное повышение прайс-листа по сегментам на 2-3%. Я считаю, рост цен может будет от 5% до 7%, что, наверное, негативно повлияет на автомобильный рынок и еще больше усугубит ситуацию с продажами».

Как подчеркивает “Ъ”, сильнее всего повышение цен скажется на премиальном сегменте. На него приходится основная доля импорта. Конечно, BMW и Mercedes-Benz частично локализовали свое производство в России и, значит, могут рассчитывать на субсидии. Однако автомобили нестандартной комплектации в любом случае будут импортировать. У других производителей ситуация не такая удачная, говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: «Сейчас утилизационный сбор компаниям, которые собирают машины внутри страны, компенсируются промышленными субсидиями.

И если он компенсироваться не будет, это может привести к повышению цен».

Впрочем, из-за повышения утильсбора ситуация может оказаться куда хуже — одним повышением цен дело не обойдется. Как ранее спрогнозировали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», компании, которые начнут испытывать большие проблемы из-за спада спроса, могут просто уйти из России. А вслед за этим закроются около 300 дилерских центров. Новые ставки утильсбора могут принести в бюджет более 150 млрд руб. в следующем году.