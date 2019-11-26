В Челябинской области ввели штрафы за навязчивое попрошайничество

Депутаты законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в законы «О соблюдении общественного порядка» и «Об административных правонарушениях », которые устанавливают ответственность за попрошайничество.

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов, выступая на заседании регионального парламента, пояснил, что к нарушению общественного порядка будут относиться «приставания к гражданам с целью попрошайничества против их воли, в агрессивной форме – преграждение пути следования, хватание за руки и одежду, навязчивое поведение». За эти действия устанавливается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Правом штрафовать назойливых попрошаек наделяются сотрудники полиции по соглашению, заключенному между ГУ МВД России по региону и правительством Челябинской области.

По словам Олега Климова, принятие поправок «направлено на пресечение вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», на снижение аварийности на дорогах из-за попрошаек на проезжей части, а также снижение общей криминогенной обстановки.