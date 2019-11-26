В Ростовской области экс-сотрудницу таможни будут судить за мошенничество

Дело бывшего инспектора Ростовской таможни, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат, направили в суд, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, что таможенный инспектор без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы справку о установлении ей второй группы инвалидности. После этого она направила заявление вместе с подложными документами в Управление Пенсионного фонда России. Так с ноября 2016 года по май 2019 года она незаконно получила социальные выплаты на общую сумму 500 тыс. руб.

Если обвиняемую признают виновной, ей может грозить до восьми лет лишения свободы.

Дарья Голякова