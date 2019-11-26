В Ростовской области экс-сотрудницу таможни будут судить за мошенничество

26 ноября, вторник
Дело бывшего инспектора Ростовской таможни, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат, направили в суд, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным следствия, что таможенный инспектор без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы справку о установлении ей второй группы инвалидности. После этого она направила заявление вместе с подложными документами в Управление Пенсионного фонда России. Так с ноября 2016 года по май 2019 года она незаконно получила социальные выплаты на общую сумму 500 тыс. руб.
Если обвиняемую признают виновной, ей может грозить до восьми лет лишения свободы.