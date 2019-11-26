В Оренбуржье полицейский подозревается во взятке

Следователь следственной части СУ МУ МВД России «Орское» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Вечером 25 ноября 2019 года подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном по переулку Квартальный в Орске, получил лично от представителя одной из частных организаций взятку в сумме 70 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги передавались за фальсификацию проб для сравнительного исследования по уголовному делу в пользу взяткодателя. Подозреваемый был задержан.

Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, назначено проведение служебной проверки. «В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,– добавили в правоохранительном органе.

Георгий Портнов