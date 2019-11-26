Застройщика ЖК «Багратион» в Краснодаре ждет конкурсное производство

Кредиторы краснодарского ООО «Эталон Девелопмент» выступили за введение в отношении банкрота конкурсного производства. В настоящее время общество находится во внешнем управлении. Возражений относительно дальнейшей процедуры банкротства от внешнего управляющего по итогам собрания кредиторов не последовало, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как писал “Ъ-Кубань”, ООО «Эталон Девелопмент» был переименован из ООО СК «Родина» в декабре 2012 года. Ранее строительная компания получила разрешение на возведение 14-этажного жилого дома по улице по Красных Партизан, 46. Спустя месяц года мэрия отменила разрешение, мотивировав это несоответствием проекта Градостроительному кодексу РФ. Несмотря на это, застройщик с июня 2013 года по май 2014-го привлек свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков.

В апреле 2018 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-руководителя ООО «Эталон Девелопмент» Олега Сандуляка к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он являлся владельцем ООО «Эталон Девелопмент» с 2013 по 2016 год. С начала 2016 года стопроцентным собственником ООО «Эталон Девелопмент» является Romano Immobilien AG, которое решало вопрос о целесообразности инвестирования средств в ЖК «Багратион». Планировалось все же реализовать проект за счет швейцарского инвестора, уменьшив этажность здания до семи этажей. В апреле этого года краевой арбитраж запретил ООО «Эталон Девелопмент» принимать средства дольщиков в проект достройки ЖК «Багратион» на срок 12 месяцев, так как разрешительная документация не была предоставлена в краевой департамент строительного надзора.

Дмитрий Михеенко