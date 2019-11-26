Из саратовского бюджета на ремонт школ, детсадов, учреждений допобразования потратили 191 млн рублей

В этом году в Саратове на ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования было потрачено 289,4 млн руб. Обэтом говорится в официальном комментарии председателя комитета по образованию города Ларисы Ревуцкой.

Из указанных средств свыше 191 млн руб. поступили из муниципального бюджета в рамках программы «Развитие образования». На эти средства были отремонтированы 88 школ, 136 детсадов, 11 учреждений допобразования.

В них отремонтировали и заменили окна, кровлю, привели в порядок системы тепло-, электро- и водоснабжения, доукомплектовали системы видеонаблюдения, приобрели мебель.

Марина Ковалева