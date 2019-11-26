Нижегородцам выплатили 8,5 млн рублей за выкуп свиней из-за АЧС

В Нижегородской области с начала года было зарегистрировано 12 случаев вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в шести районах. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, для предотвращения распространения вируса у населения выкупали свиней. Всего было уничтожено около 500 голов животных и 5 тыс. т мясопродуктов, владельцам свиней выплатили 8,5 млн руб. компенсаций из бюджета Нижегородской области.

Вспышки вируса отмечались в Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском и Шатковском районах, а также в Перевозском городском округе. Сейчас инфицированным осталось только хозяйство «Исток» в Сосновском районе». Установлено, что все они были связаны с первым очагом вируса, возникшим на территории ООО «Универсал-Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском районе (охотничье хозяйство, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Эладе Нагорной, жене бывшего главы города Олега Сорокина, и ее бизнес-партнерам).

Анастасия Еремина