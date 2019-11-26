Турникеты на станции «Горьковская» заменили за 27 млн рублей

На петербургской станции метро «Горьковская» заменили турникеты. Работы выполнило ЗАО «Электронные системы».

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, ГУП «Петербургский метрополитен» готов был заплатить за работы 27, 4 млн рублей.

Заявка от «Электронных систем» произвести работы по замене оборудования стала единственной. Как следует из протокола заседания аукционной комиссии, договор был заключен с компанией. Срок выполнения монтажных работ истекал в в феврале будущего года, однако подрядная организация выполнила монтаж досрочно, к концу ноября.