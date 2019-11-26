На вещание телеканала БСТ в 2020 году потратят до 107 млн рублей

Государственный телерадиохолдинг Башкирии — ГУП «ТРК Башкортостан» — в 2020 году планирует потратить до 107,33 млн руб. на трансляцию телеканала БСТ в Башкирии и Челябинской области. Контракт со сроком действия с 1 января до 31 декабря 2020 года планируется заключить по итогам аукциона, назначенного на 12 декабря.

По условиям контракта сигнал должен распространяться на 336 населенных пунктов Башкирии, включая Уфу, а также шесть населенных пунктов Челябинской области.

Предыдущий такой контракт, стоимостью 86,8 млн руб., был заключен в январе 2019 года с АО «СпутникТелеком» (традиционно получает контракты на вещание теле- и радиоканалов, входящих в холдинг «ТРК Башкортостан»). Срок его действия завершается 31 декабря.

Майя Иванова