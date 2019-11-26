На развитие материально-технической базы спортивной отрасли Саратовской области направят 940 млн рублей

В Саратовской области в 2020 году предусмотрено выделение более 2 млрд руб. на развитие спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта региона. Из этой суммы 940 млн руб. планируется потратить на обновление материально-технической базы.

Чиновники обещают, что в следующем году завершится строительство дворца водных видов спорта. Объект был включен в федеральную программу, работы на нем возобновились. На строительство дворца предусмотрено 721 млн руб. Еще 100 млн будет выделено на строительство физкультурно-спортивного комплекса в Саратове, 11,2 млн - на универсальную спортплощадку в Энгельсе. В следующем году обещают капитально отремонтировать футбольное поле стадиона «Локомотив», установить площадки для выполнения норм ГТО в восьми районах. Бюджет мероприятий составит 25,4 млн руб.

Ежегодно на развитие спортшкол олимпийского резерва по базовым видам спорта будет выделяться по 10,7 млн руб. В 2020 году на закупку оборудования и инвентаря спортивным школам будет выделено 3,8 млн руб.

На рост заработной платы работникам отрасли ежегодно будет направляться более 35 млн руб.

Марина Ковалева