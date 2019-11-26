В Воронежской области на торги выставлены активы маслозавода

Конкурсный управляющий ООО «ЗРМ ''Эртиль-Агро''» Владимир Гандзюк выставил на торги посредством публичного предложения два земельных участка в Эртильском районе Воронежской области площадью 9,9 га и 10,4 га, начальной стоимостью 13,3 млн руб. Как следует из отчета управляющего, заявки принимаются с 27 ноября 2019-го по 19 февраля 2020 года. Прием заявок по начальной цене лота ведется с 27 ноября до 4 декабря. При отсутствии в указанный срок заявок на участие в торгах, цена продажи подлежит снижению каждые семь календарных дней. Величина снижения начальной цены — 5% от начальной. Минимальная цена продажи имущества составит 45% от начальной.

Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение на ЗРМ «Эртиль-Агро» (юрилцо, как считается, подконтрольно экс-директору Эртильского завода растительных масел Салиху Конакову) в мае 2018 года по иску «Россельхозбанка» с требованиями в размере 2,3 млрд руб.

Подробнее о бизнесе и банкротстве маслозавода «Эртильский» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова