Депутаты утвердили основные параметры бюджета Челябинской области на 2020 год

Законодательное собрание Челябинской области утвердило в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Перед этим документ рассмотрели на публичных слушаниях. За проект проголосовали 36 депутатов, шесть – против, четыре – воздержались.

Проект главного финансового документа региона был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Челябинской области. Доходы запланированы в размере 175,4 млрд руб. (+0,3% к первоначальному уровню 2019 года), расходы – 197,4 млрд руб. (+5,7%). Дефицит составит 22 млрд руб. По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, планируется покрыть его с помощью резервов бюджета, а также заимствований.

Кроме того, на заседании заксобрания были внесены изменения в бюджет этого года. Так, в связи с уточнением прогноза поступлений в региональную казну объем доходов сократился на 4,5 млрд руб. Так, на 12,4 млрд снизился налога организаций на прибыль. При этом увеличились поступления налога на доходы физических лиц – на 5,1 млрд, на имущество организаций – 301,3 млн, на добычу полезных ископаемых – 176,5 млн, по упрощенной системе налогообложения – 480,8 млн, акцизов – на 57,6 млн. Также на 1,6 млрд руб. выросли неналоговые доходы. Кроме того, увеличились субвенции из федерального бюджета на 875,3 млн руб., которые направят на рекультивацию свалок, сбалансированность бюджета и покупку лесопожарной техники.