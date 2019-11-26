В Азове аптеку закрыли за безрецептурную торговлю «Лирикой»

В Азове сотрудники регионального подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили грубые нарушения требований и условий предпринимательской деятельности в одной из азовских аптек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские начали проверку с наблюдения за консультантом аптеки и увидели, что фармацевт продала за наличные несколько таблеток «Лирики». Перед продажей сотрудница аптеки не потребовала рецепт врача, но попросила некий билет. Мужчина протянул ей карточку и получил препарат.

Оказалось, что препарат продавала директор аптеки. Пояснить ситуацию полицейским она отказалась. Оперативники выяснили, что предпринимательница распространяла пронумерованные билеты, изготовленные из визиток организации, которые нужно было предъявлять вместо рецепта.

Осмотрев помещение аптеки, оперативники обнаружили незапертый сейф, в котором находились препараты, подлежащие предметно-количественному учету. Приходные и расходные документы на обнаруженные лекарства отсутствовали. Также в помещении аптеки были обнаружены подготовленные для раздачи визитки для безрецептурной продажи, около которых находился блокнот с поименным списком держателей билетов.

Результаты проверки полицейские передали в Росздравнадзор. Деятельность аптеки будет приостановлено за 90 суток.

Дарья Голякова