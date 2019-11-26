В 2019 году муниципалитеты Ленобласти освоили субсидии на ремонт дорог на 68%

Районные власти в Ленобласти освоили выделенные им субсидии на проведение ремонта муниципальных дорог в 2019 году на 68%. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйства региона Денис Седов.

По его словам, в этом году хуже всего деньги дорожного фонда расходуются в Ломоносовском районе (14,3%) и Волосовском (27,8%). Однако пока не все контракты завершены, уточнил господин Седов.

По итогам прошлого года исполнение субсидий муниципалитетами Ленобласти составило 89% (2017 год — 71,4%). Всего в 2017 году районам на ремонт дорог было выделено 478,6 млн рублей субсидий, в 2018 году — 521,8 млн рублей, 2019 — 931,5 млн рублей. На 2020 год предусмотрено 869 млн рублей.

Ольга Кантемирова