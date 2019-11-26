Комиссия думы Екатеринбурга отклонила проект бюджета на 2020 год

Комиссия думы Екатеринбурга по безопасности и жизнедеятельности не приняла проект изменений бюджета на 2019 год, а также проект бюджета на 2020 год в разделах «национальная экономика», «охрана окружающей среды» и «национальная безопасность». «Ничего страшного не произошло. Мы еще можем рассмотреть проект бюджета на нашей комиссии. Но если сейчас около 50% комиссий не сможет принять решение по своим разделам — естественно, что и нам придется отложить этот вопрос»,— пояснила председатель комиссии по бюджету Елена Бондаренко.

По ее словам, даже по «пессимистичному сценарию», гордуме просто придется изменить сроки рассмотрения бюджета. Предполагалось, что проект бюджета рассмотрят на заседании думы на следующей неделе. «Технически это возможно. Для мэрии главное принять бюджет до конца года»,— уточнила госпожа Бондаренко.

Сейчас мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проводит личные встречи-консультации с депутатами, чтобы договориться и решить спорные вопросы. По словам депутатов, мэр обещает учесть их пожелания. Многие представители гордумы возмущены недостаточным количеством средств для развития отдаленных территорий и для расселения аварийного жилья. По словам Елены Бондаренко, средства, которые изначально закладывают на развитие отдаленных территорий, в течение года перенаправляют обратно в центр города.

Анастасия Реутова