На Кубани снизилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам

По состоянию на ноябрь текущего года в Краснодарском крае отмечено 36,3 тыс. потенциальных банкротов по кредитным обязательствам. По сравнению с ноябрем 2018 года их количество снизилось на 1,3% (было 36,8 тыс. человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству потенциальных банкротов Краснодарский край занимает 29-ю строчку ТОП-30 регионов. Речь идет о гражданах, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц. Это значит, что они имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов. Всего в России таких заемщиков 1 млн человек, что на 4,9% больше, чем годом ранее (983,3 тыс. человек).

В большинстве регионов ТОП-30 по количеству потенциальных банкротов число проблемных физциц увеличилось. Наибольшую динамику роста показали Свердловская (+15,1%), Самарская (+10,6%) и Челябинская (+9,7%) области. Снижение числа потенциальных банкротов, помимо Краснодарского края, зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-2,5%), Ставропольском крае (-1,3%) и Республике Башкортостан (-0,7%).

В НБКИ сообщают, что основная часть потенциальных банкротов приходится на потребительские кредиты (65,7%), а самая незначительная доля у должников по ипотеке (2,2%).

Дмитрий Михеенко