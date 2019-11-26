Власти Ижевска могут потратить 241,3 млн рублей на ремонт дорог в Ленинском районе

Служба благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска объявила торги на ремонт 11 дорожных участков в Ленинском районе города. Максимальная цена контракта составляет 241,3 млн руб. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 2 декабря текущего года, а торги пройдут 3 декабря. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам до 1 мая 2020 года, а завершить их к концу лета. Гарантия на дороги составит в среднем пять лет. В перечень ремонтируемых участков вошли ул. Западная от ул. Областная до ул. Нагорная, ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайская до ул. Кузебая Герда, ул. Саранская, ул. Кирзаводская, ул. Кузебая Герда от ул. Клубная до ул. Олега Кошевого, ул. Клубная, ул. Телегина от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая, ул. Степная от ул. Областная до ул. Московская, ул. Загородная от ул. Нагорная до ул. Областная и Шабердинский тракт.