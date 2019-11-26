В пригородных поездах Оренбуржья предлагают бесплатно провезти питомца 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, пассажиры пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» смогут бесплатно провезти домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Акция приурочена к Всемирному дню домашних животных и проводится перевозчиком уже второй раз. Бесплатно провезти питомцев в электричках можно будет во всех регионах присутствия компании, в том числе на территории Оренбургской области. Для этого необходимо оформить безденежный билет в пригородной кассе или у проводника в вагоне. Один пассажир может бесплатно провезти одного питомца.

Согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах.

Андрей Сазонов