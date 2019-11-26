Квартиры липецкого «Эксстроймаша» выставлены на торги

Конкурсный управляющий липецкого ОАО «Эксстроймаш» Анатолий Сердюков выставил на торги квартиры и нежилое помещение, принадлежавшие застройщику. Как следует из сообщения управляющего, начальная стоимость лота составляет 53,3 млн руб. Аукцион назначен на 9 января, задаток для участия — 20% от начальной цены, шаг аукциона — 5%.

Арбитражный суд Липецкой области ввел конкурсное производство в отношении ОАО «Эксстроймаш», застройщика микрорайона «Европейский» в Липецке (входит в холдинг СУ-5 Михаила Захарова), в начале 2019 года. Общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, достигает 2,2 млрд руб.

Ранее в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения средств дольщиков ЖК «Европейский» в Липецке следствие наложило арест на имущество «Эксстроймаша» на сумму почти в 200 млн руб. По версии следствия, руководство компании-застройщика совершило хищение денег у дольщиков, распорядившись средствами по собственному усмотрению.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «"Эксстроймаш" не вытягивает долю».

Ирина Лобанова