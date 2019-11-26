Подрядчика строительства тоннеля в Невинномысске будут судить за мошенничество

Бывшего директора ООО «СПВ+» будут судить за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Источник в правоохранительных органах сообщил “Ъ-Юг”, что речь идет о Николае Лавриненко.

По данным следствия, в 2012 году обвиняемый от лица организации заключил муниципальный контракт с управлением капитального строительства администрации Невинномысска на строительство тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды.

Затем директор организации представил заказчику документы, в которых указал ложные сведения о фактическом объеме, стоимости строительно-монтажных работ и использованных строительных материалах, завысив общую стоимость на 7 млн руб.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Дарья Голякова