Имущество курской птицефабрики «Красная поляна» выставлено на торги

Арбитражный управляющих ООО «Птицефабрика ''Красная поляна''» Олег Бракоренко объявил о проведении торгов по продаже предприятия как имущественного комплекса единым лотом стоимостью 145,6 млн руб. Как следует из сообщения управляющего, в состав лота вошло заложенное в ООО «ИФК Время» имущество прицефабрики, а также недвижимость и активы, свободные от залога.

Торги назначены на 17 января 2020 года, заявки принимаются со 2 декабря по 13 января. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предприятие. Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеют участками, непосредственно прилегающими к земле должника. Задаток для участие в аукционе составляет 20%, шаг — 5%.

Юрлицо птицефабрики «Красная поляна» было признано банкротом в августе 2017 года решением арбитражного суда Курской области по заявлению ООО «ПС "Голдстрим"». Согласно отчету арбитражного управляющего, сумма требований кредиторов второй очереди составила 102,4 млн руб., третьей очереди — 966,6 млн руб.

Ирина Лобанова