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Mazda рассматривает возможность создания роторного спорткара

Компания Mazda рассматривает возможность создания роторного спорткара, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок японского автопроизводителя Ичиро Хиросе.

«Роторный двигатель является хорошей составляющей плана по электрификации моделей и я надеюсь, что с точки зрения экономики мы сможем прийти к ситуации, когда Mazda сумеет позволить себе установить роторный агрегат на спортивную модель», — пояснил господин Хиросе.

По словам топ-менеджера, в чистом виде роторный двигатель сложно привести в соответствие с современными экологическими стандартами, поэтому ротор может стать основной для гибридной силовой установки.

Напомним, последним на сегодняшний день автомобилем Mazda с роторным двигателем является спорткар RX-8, выпускавшийся с 2003 по 2012 годы.

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