Ростов возьмет в кредит 700 млн рублей

Администрация Ростова ищет организацию, которая откроет городу невозобновляемую кредитную линию на общую сумму 700 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. На полученные в кредит средства власти Ростова планируют покрыть дефицит бюджета.

Кредит должен быть открыт до конца сентября 2020 года или через два дня после письменного запроса заказчика. Годовая процентная ставка по нему должна быть не выше 7,9% и будет выплачиваться не позднее каждого 15 число месяца.

Полностью расчитаться по кредиту администрация планирует до 20 декабря 2022 года.

Напомним, планируемый бюджет Ростова на 2020 год по доходам составит 31,3 млрд рублей, по расходам — 32,5 млрд рублей. Таким образом образуется дефицит в 1,2 млрд руб.

Дарья Голякова