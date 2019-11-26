Экс-директор новосибирской школы получил условный срок за избиение учеников

В Новосибирской области вынесен приговор бывшему директору средней школы в селе Вьюны Дмитрию Курицкому, обвиняемому в применении силы к ученикам. Как говорится на сайте Колыванского райсуда, экс-руководителю учреждения назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По нескольким эпизодам действия бывшего директора школы были переквалифицированы.

Уголовное дело против Дмитрия Курицкого было возбуждено по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия), в его основу легли материалы прокурорской проверки. По данным новосибирского управления СКР, в 2016-2017 годах директор муниципальной школы «в ходе проведения воспитательных работ» применял насилие к ученикам: «с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы».

Потерпевшими по делу были признаны трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет. Спустя год после начала следствия дети заявили, что никто их не трогал, пишет НГС. Двое из них якобы хотели отомстить из-за обиды. Изначально Дмитрий Курицкий отрицал свою вину, но во время судебного процесса признался, что применял силу к ученикам.

Илья Николаев