«Русский дом» поставит для МВД по Татарстану постельное белье на 3,3 млн рублей

Текстильная компания «Русский дом» стала победителем тендера на поставку постельного белья для нужд МВД по Татарстану. Компания оценила свои услуги в 3,3 млн руб. Заказчиком выступает Центр хозяйственного и сервисного обеспечения министерства.
Согласно техзаданию, победителю тендера предстоит поставить 1,9 тыс. байковых одеял, 4,7 тыс. хлопчатобумажных наволочек и 9,4 тыс. простыней. Из них 1,4 тыс. одеял, 2,3 тыс. наволочек и 4,7 тыс. простыней необходимо поставить в январе 2020 года, остальные постельные принадлежности – в январе 2021-го.
Деньги на поставку постельного белья будут выделены из федерального бюджета.
ООО «Текстильная компания «Русский дом» было зарегистрировано в Иваново в мае 2016 года. Предприятие с уставным капиталом в 10 тыс. руб. занимается производством хлопчатобумажных тканей. Учредителем выступает гендиректор ООО Сергей Солёнов.