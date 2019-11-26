У жительницы Удмуртии похитили 586 тысяч рублей под предлогом получения компенсации

У 57-летней жительницы Глазова похитили 586 тыс. руб. под предлогом получения компенсации за некачественные таблетки для похудения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в сентябре потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником организации по производству БАДов. Он сообщил, что женщине положена компенсация в 200 тыс. руб. за ранее приобретенные таблетки для похудения, которые оказались подделкой. Звонивший отметил, что для получения денег женщине необходимо оплатить госпошлину и судебные издержки. Ранее женщина действительно приобретала БАДы, поэтому перечислила деньги на указанный мужчиной счет. Затем потерпевшей еще несколько раз звонили неизвестные и просили оплатить затраты, связанные с получением компенсации, обещая вернуть потраченное. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам 568 тыс. руб. Для этого она брала кредиты и занимала деньги у знакомых.