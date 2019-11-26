Теодор Курентзис подписал контракт на проведение Дягилевского фестиваля в Перми

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подписал контакт на проведение «Дягилевского фестиваля-2020». Об этом сообщает «Новый компаньон». Господин Курентзис будет выступать в роли худрука фестиваля. Источник “Ъ-Прикамье” в краевом правительстве подтвердил заключение контракта. Договор был заключен не с Минкультом, а с администрацией Пермского театра оперы и балета.

В окружении господина Курентзиса эти сведения не комментируют.

По информации источника, контракт с господином Курентзисом подписал гендиректор театра Андрей Борисов. «Он (Курентзис) будет представлять общее свое видение», - пояснил собеседник. При этом сроки проведения фестиваля сдвинутся, он пройдет не с 18 по 28 июня, а с 12 по 21 июня.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, 19 сентября истек срок, который ставил Теодор Курентзис на проведение переговоров о его руководстве Дягилевским фестивалем. После этого он намерен был отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если минкульт не заключит с ним соглашение. Бывший худрук пермского театра в процессе переговоров поставил условие: он готов возглавить дирекцию фестиваля, но при условии заключения контракта непосредственно с Минкультом. В ведомстве заявляли, что невозможно.

«Дягилевский фестиваль» проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в этом году его посетили более 30 тыс. чел.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом этого года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем.