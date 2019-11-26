26 ноября, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Константин Долгановский

Теодор Курентзис подписал контракт на проведение Дягилевского фестиваля в Перми

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подписал контакт на проведение «Дягилевского фестиваля-2020». Об этом сообщает «Новый компаньон». Господин Курентзис будет выступать в роли худрука фестиваля. Источник “Ъ-Прикамье” в краевом правительстве подтвердил заключение контракта. Договор был заключен не с Минкультом, а с администрацией Пермского театра оперы и балета.

В окружении господина Курентзиса эти сведения не комментируют.

По информации источника, контракт с господином Курентзисом подписал гендиректор театра Андрей Борисов. «Он (Курентзис) будет представлять общее свое видение», - пояснил собеседник. При этом сроки проведения фестиваля сдвинутся, он пройдет не с 18 по 28 июня, а с 12 по 21 июня.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, 19 сентября истек срок, который ставил Теодор Курентзис на проведение переговоров о его руководстве Дягилевским фестивалем. После этого он намерен был отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если минкульт не заключит с ним соглашение. Бывший худрук пермского театра в процессе переговоров поставил условие: он готов возглавить дирекцию фестиваля, но при условии заключения контракта непосредственно с Минкультом. В ведомстве заявляли, что невозможно.

«Дягилевский фестиваль» проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в этом году его посетили более 30 тыс. чел.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом этого года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя