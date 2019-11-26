Семь человек пострадали в Уфе в результате наезда вахтового автобуса «Газпрома» на пятиэтажку

Семь пассажиров вахтового автобуса обратились за медицинской помощью в Уфе после того, как он врезался в пятиэтажный дом №83 на проспекте Октября (возле остановки общественного транспорта «Горсовет»). ДТП произошло сегодня около 8:50 ч. По данным регионального управления ГИБДД, водителя вахтового «КАвЗ», двигавшегося по выделенной полосе, «подрезал» водитель грузовой «Газели». Водитель вахтового автобуса вывернул руль, съехал с дороги и врезался в угол жилого дома .

ГИБДД начала проверку обстоятельств аварии.

Автобус, по данным "Ъ-Уфа" , обслуживал компанию «Газпром газораспределение Уфа». В момент ДТП в нем находилось около 30 человек.

По последним данным регионального главка МЧС, за помощью к врачам обратились 11 пассажиров автобуса.

Влада Шипилова