В Еманжелинске осудили учредителя и экс-директора теплоснабжающей организации

Еманжелинский городской суд вынес приговор бывшему директору и учредителю теплоснабжающей компании – ООО «Уралсервис». Обоих признали виновными в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием. Бывший директор также осужден за злостное неисполнение решения суда. Владельцу компании назначено наказание в виде 4,5 лет колонии-поселения, его соучастнику – 2,5 года. Кроме того, суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 52 млн руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Следствие и суд установили, что руководители компании собирали платежи с населения, при этом предоставляя поставщикам ресурсов недостоверные сведения об отсутствии средств и уходя от расчетов по договорным обязательствам. Деньгами они распорядились по своему усмотрению, «обращая их в свою пользу и пользу других лиц под видом осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности», в том числе необоснованно перечисляя их на расчетные счета подконтрольных компаний, говорится в сообщении прокуратуры.

Своими противоправными действиями злоумышленники причинили ООО «Новатэк-Челябинск» ущерб на сумму более 41 млн руб., АО «Газпром газораспределение Челябинск» - более 6 млн руб., ПАО «Челябэнергосбыт» - свыше 7 млн руб.