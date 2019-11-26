Власти Липецка могут отложить модернизацию трамваев

Мэрия Липецка пока не приняла решение о ликвидации трамваев в облцентре, сообщают местные СМИ со ссылкой на брифинг в городской администрации. Из-за высокой степени изношенности подвижного состава и старых путей просчитываются три варианта решения проблемы: отказ от этого вида транспорта и переход на автобусы, передача его концессионеру или отсрочка модернизации.

По словам председателя городского департамента транспорта Евгения Чекрыжова, «трамвай в Липецке умер в начале 2000-х, когда из центра города убрали пути», цитирует чиновника Gorod48.

Почти все пассажиры липецкого трамвая (до 3,7 млн в год, 4% пассажиропотока) — работники промышленных предприятий Левобережья. В липецком трамвайном парке 55 составов — 43 собственных трамвая, закупленных до 1992 года, и поступившие в этом году 12 вагонов, списанных из Москвы. Из почти 70 км путей 29 км находятся в предаварийном состоянии. Для замены 29 км путей бывшими в употреблении рельсами потребуется 600 млн руб., для всей ветки — 1,3 млрд руб. Закупка новых вагонов оценивается в сумму более 3 млрд руб.

Концессия стоимостью 17 млрд руб. предполагает прокладку новых 13,5 км путей и модернизацию существующих, закупку нового подвижного состава. Замена трамваев автобусным транспортом будет обсуждаться после детальной технической экспертизы рельсового хозяйства и вагонного парка.

Как чиновники планировали развивать скоростной трамвай в облцентре — в публикации «Ъ-Черноземье».