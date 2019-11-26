Дом Жилкина в Стерлитамаке поставлен на госохрану

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии утвердило предмет охраны памятника истории и культуры регионального значения «Жилой дом Жилкина» на улице Маркса, 136 в Стерлитамаке. Как следует из приказа управления от 12 ноября, опубликованного на официальном правовом портале, охрана распространяется на место расположения объекта, его градостроительные и объемно-пространственные характеристики и архитектурно-декоративные элементы: наличники с замковым камнем и сандриками, фасадные простенки под окнами в виде ниш, ступенчатые декорации многоярусного карниза.

Одноэтажное деревянное здание было построено в 1909 году купцом третьей гильдии Сидором Жилкиным. Оно использовалось как пекарня.

Майя Иванова