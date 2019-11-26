На Дону владельцев автомобилей на газе освободили от транспортного налога

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на очередном заседании приняли ряд изменения в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», сообщает пресс-служба госоргана. Поправки предусматривают освобождение от транспортного налога на три года владельцев транспорта, работающего на газовом топливе.

«Мы считаем, что данная мера поддержки будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на тот вид топлива, который наносит меньший урон окружающей среде. Это комплексное решение, направленное на улучшение экологической ситуации в регионе»,— передает пресс-служба слова Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко.

Льготой смогут воспользоваться собственники транспортных средств, уже использующих природный газ в качестве моторного топлива. На начало года их насчитывалось более 6 тыс.

По оценкам специалистов, объем льгот в 2020 году составит 60 млн руб. с ежегодным увеличением на 8 млн руб.

Дарья Голякова